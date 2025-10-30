CNV tekent cao Sociaal Werk, FNV met de hakken in het zand

Met de instemming van CNV wordt het eindbod van de werkgevers omgezet naar een nieuwe cao Sociaal Werk. FNV Zorg & Welzijn zet echter definitief geen handtekening.

Eind juli liep de cao Sociaal Werk voor 67.000 werknemers af. Na maandenlang onderhandelen deed Sociaal Werk Nederland een eindbod. Hierin staat een loonsverhoging van 3,5 procent per 1 oktober en een nieuwe loonsverhoging later dit jaar van 2,1 procent. Daarnaast gaan de stagevergoedingen omhoog, verplicht elke werkgever zich tot een agressieaanpak en wordt de rode knop geïntroduceerd om werkdrukgrenzen aan te geven.

Cao van kracht

Waar driekwart van de CNV-leden voor de nieuwe cao sociaal werk stemden, heeft driekwart van de FNV-leden het eindbod verworpen. De FNV meldde opnieuw te willen onderhandelen. Afgelopen week heeft de vakbond gesprekken gevoerd met de werkgevers. “Helaas hebben die niets opgeleverd”, aldus de FNV. De vakbond zet definitief geen handtekening en houdt de komende periode ledenbijeenkomsten waarbij er wordt nagedacht over vervolgacties.

Doordat CNV haar handtekening zet, gaat de nieuwe cao van kracht voor de hele sector. Hiermee krijgen alle medewerkers die onder de cao vallen met terugwerkende kracht een loonsverhoging.