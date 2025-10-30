Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Sociaal Domein
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

CNV tekent cao Sociaal Werk, FNV met de hakken in het zand

,

Met de instemming van CNV wordt het eindbod van de werkgevers omgezet naar een nieuwe cao Sociaal Werk. FNV Zorg & Welzijn zet echter definitief geen handtekening.

Eind juli liep de cao Sociaal Werk voor 67.000 werknemers af. Na maandenlang onderhandelen deed Sociaal Werk Nederland een eindbod. Hierin staat een loonsverhoging van 3,5 procent per 1 oktober en een nieuwe loonsverhoging later dit jaar van 2,1 procent. Daarnaast gaan de stagevergoedingen omhoog, verplicht elke werkgever zich tot een agressieaanpak en wordt de rode knop geïntroduceerd om werkdrukgrenzen aan te geven.

Cao van kracht

Waar driekwart van de CNV-leden voor de nieuwe cao sociaal werk stemden, heeft driekwart van de FNV-leden het eindbod verworpen. De FNV meldde opnieuw te willen onderhandelen. Afgelopen week heeft de vakbond gesprekken gevoerd met de werkgevers. “Helaas hebben die niets opgeleverd”, aldus de FNV. De vakbond zet definitief geen handtekening en houdt de komende periode ledenbijeenkomsten waarbij er wordt nagedacht over vervolgacties.

Doordat CNV haar handtekening zet, gaat de nieuwe cao van kracht voor de hele sector. Hiermee krijgen alle medewerkers die onder de cao vallen met terugwerkende kracht een loonsverhoging.

Reageer op dit artikel
Meer over:CaoPersoneel

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:05 CNV tekent cao Sociaal Werk, FNV met de hakken in het zand
10:29 Cao-onderhandelingen umc’s van start gegaan
23 okt 2025 NU’91 wil inflatiecorrectie plus 2 procent in nieuwe umc-cao
21 okt 2025 FNV-leden vegen cao-bod sociaal werk van tafel
2 sep 2025 Vakbonden stoppen cao-onderhandelingen Jeugdzorg

Interessant voor u

149 Personeel; de zorg van manager of collega?

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Geluk als remedie tegen tekorten

Naar de podcast

148 CumuluZ zet eerste stappen naar databeschikbaarheid in de zorg

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Gastvrije schoonmaak: stille kracht in de ouderenzorg

Naar de podcast

147 ‘Bestuurders moeten rebelser en minder wetsgetrouw zijn’

Naar de podcast

146 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties