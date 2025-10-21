Skipr

FNV-leden vegen cao-bod sociaal werk van tafel

,

Waar driekwart van de CNV-leden voor de nieuwe cao sociaal werk stemden, heeft driekwart van de FNV-leden het eindbod verworpen. FNV Zorg & Welzijn meldt opnieuw te willen onderhandelen.

Eind juli liep de cao Sociaal Werk voor 67.000 werknemers af. Na maandenlang onderhandelen deed Sociaal Werk Nederland een eindbod. Hierin staat een loonsverhoging van 3,5 procent per 1 oktober en een nieuwe loonsverhoging later dit jaar van 2,1 procent. Daarnaast gaan de stagevergoedingen omhoog, verplicht elke werkgever zich tot een agressieaanpak en wordt de rode knop geïntroduceerd om werkdrukgrenzen aan te geven.

Opnieuw onderhandelen

Hoewel FNV en CNV niet over the moon waren met het eindbod, legden ze het voorstel wel voor aan hun leden. Van de CNV-leden stemde 72 procent voor de nieuwe cao. Van de FNV-leden verwierp echter bijna driekwart het cao-bod.

De FNV hoort in gesprekken met leden en niet-leden boosheid, frustratie en zorgen over veiligheid. “Ik hoop dat dit signaal van onze leden aankomt bij de werkgevers en dat ze bereid zijn opnieuw te onderhandelen”, aldus Agnes van der Schuur, bestuurder van FNV Sociaal Werk. Ondertussen bereidt de vakbond acties voor met haar leden. Dat zullen in eerste instantie stiptheidsacties en werkonderbrekingen zijn.

