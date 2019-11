Ex-Slotervaartdirecteur Erbudak krijgt vijftien maanden celstraf

De rechtbank in Amsterdam heeft vijftien maanden cel opgelegd aan Aysel Erbudak, voormalig directeur van het Slotervaartziekenhuis.

Volgens de rechtbank is bewezen dat zij in 2008 met valse facturen een miljoen euro heeft weggesluisd. Enkele jaren later heeft ze nog eens 200.000 euro verduisterd.

Getuigenverhoren

Tegen de vroegere baas van het vorig jaar failliet verklaarde ziekenhuis in Amsterdam-West was in september twee jaar cel geëist. De rechtbank hield een beslissing vorige maand aan nadat haar advocaat om extra getuigenverhoren had gevraagd. De rechtbank wees die verzoeken na een toelichting door de raadsman af.

Beroepsverbod

Erbudak (53), die alle beschuldigingen steeds heeft ontkend, kreeg ook een beroepsverbod van zes jaar en drie maanden opgelegd van de rechtbank. In die tijd mag ze niet als 'bestuurder van een rechtspersoon' optreden.

Eigen gewin

Volgens de rechtbank staat vast dat zij zichzelf heeft verrijkt ten koste van het ziekenhuis waaraan ze leiding gaf. Zo werd het miljoen dat was bestemd voor de bouw van een behandelkliniek in Turkije gebruikt voor een investering in een resort. "Er zijn geen aanwijzingen dat die aankoop paste in het project in Turkije, wel dat het voor eigen gewin was", aldus de rechtbank.



Die verweet Erbudak het laakbare van haar eigen handelen niet in te zien. "Ze wijst naar anderen en heeft misbruik gemaakt van haar positie." De rechtbank vond de eis van het OM "in principe passend", maar matigde de definitieve straf, onder meer omdat het om zaken van lang geleden gaat.

Failliet

Erbudak trad in 2006 toe tot het bestuur van het noodlijdende ziekenhuis en trok het uit de rode cijfers. Een conflict met de raad van commissarissen maakte in 2013 een einde aan haar bewind. Civiele rechtszaken bezorgden haar later een miljoenenschuld. In 2015 werd zij persoonlijk failliet verklaard. De strafzaak tegen haar vloeide voort uit een FIOD-onderzoek. (ANP)