Vier op vijf uitstromers willen in toekomst weer in zorg werken

Van de werknemers die hun werkgever in zorg en welzijn verlaten, wil ruim tachtig procent in de toekomst weer in de sector werken. Dit blijkt uit de eerste cijfers van het landelijk Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van RegioPlus, het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties.

De uitstroom is een groot probleem voor de zorgsector. Uit eerder onderzoek is gebleken dat ieder jaar 15 procent van het personeel de sector verlaat. Daarnaast is gebleken dat veel jonge instromers de zorgarbeidsmarkt binnen drie jaar weer verlaten.

Nieuwe stap

Uit het onderzoek van RegioPlus blijkt dat driekwart van medewerkers die hun baan opzeggen wel in binnen de sector blijft werken. Ze kiezen voor een andere baan, omdat zij een nieuwe stap willen zetten, hetzij in een nieuwe functie of binnen hun huidige werkzaamheden.

Communicatie met leidinggevende

Opvallend is dat ruim een kwart van de uitstromende werknemers korter dan een jaar in dienst was bij de werkgever. Gevraagd naar datgene wat werkgevers hadden kunnen doen om het vertrek te voorkomen, wijzen uitstromende werknemers met name op een betere communicatie door de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanmogelijkheden. Zo’n veertig procent geeft aan dat de uitstroom slechts in beperkte mate door de werkgever voorkomen had kunnen worden

Doorlopend onderzoek

Om de uitstroom van personeel inzichtelijk te maken, is RegioPlus een doorlopend onderzoek gestart. Met de uitkomsten kunnen deelnemende organisaties actie ondernemen om de uitstroom van hun personeel terug te dringen. Ruim 250 zorg- en welzijnsorganisaties doen inmiddels mee met het onderzoek, aldus RegioPlus.