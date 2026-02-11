13 procent afname zzp’ers in de zorg, vooral in vvt

Het aantal zzp’ers in de zorg is tussen het tweede kwartaal 2024 en het derde kwartaal van 2050 met 13 procent afgenomen. In de vvt daalde het aantal zzp’ers met 63 procent.

Dat blijkt uit een analyse van ING op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bank concludeert uit die cijfers dat het kennelijk veel instellingen is gelukt om personeel in vaste dienst te nemen en minder afhankelijk te zijn van de inhuur van freelance-zorgverleners. In augustus concludeerde Zorgvisie al dat meer dan een derde van de instellingen druk bezig was de afhankelijkheid van externe inhuur te beperken.

Vvt-instellingen lijken er tot nu toe het best in geslaagd om het aantal zzp’ers terug te dringen. De afname van het aantal zelfstandigen werkzaam in die sector daalde met 63 procent. Uit de cijfers wordt niet duidelijk of het de instellingen is gelukt de zorg op peil te houden met (nieuwe) mensen in vaste dienst, of dat de zorg noodzakelijkerwijs ook is afgeschaald.

Ook in de huisartsenzorg zijn er flink wat minder zzp’ers, dat aantal daalde met 23 procent. In eerstelijnszorg zijn traditioneel veel zzp’ers actief. Ongeveer een derde van de huisartsen werkte begin 2025 als zelfstandig waarnemer, maar daarvan was in het derde kwartaal van 2025 dus een kwart gestopt of in dienst gegaan.

Ziekenhuizen en jeugdzorg

Ook in ziekenhuizen, de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg is het aantal zelfstandigen afgenomen, overal met ongeveer 20 procent. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) was het in de herfst van 2025 nog niet gelukt om het aantal zzp’ers terug te dringen. Dat aandeel steeg zelfs met 8 procent aldus de bank.

Uitstel controles

Veel zorginstellingen en organisaties zijn in 2025 druk in de weer geweest met het in dienst nemen van werknemers die voorheen als zzp’er werkzaam waren. De Belastingdienst had aangekondigd vanaf 1 januari de uitvoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) streng te gaan handhaven nadat dit jarenlang niet was gebeurd. Bij gevallen van schijnzelfstandigheid zouden hoge boetes kunnen volgen. Op de valreep, vlak voor het kerstreces, dwong de Tweede Kamer de regering om die strenge handhaving van de wet alsnog uit te stellen, tot woede van veel zorgbestuurders.