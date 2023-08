Rivierenland schaft vijftien vertaalapparaten aan

Ziekenhuis Rivierenland gaat vijftien vertaalapparaten gebruiken die via een spraakfunctie kunnen vertalen naar meer dan zeventig talen. De vijftien apparaten, ter grootte van een telefoon, zijn beschikbaar voor de communicatie met anderstaligen in het hele ziekenhuis.

Het ziekenhuis geeft aan dat taal regelmatig een barrière is in de communicatie tussen zorgverleners en patiënten. Dit maakt het soms lastig om patiënten te informeren. Ook kan de patiënt niet altijd goed duidelijk maken wat de klachten, wensen en behoeften zijn. Met het vertaalapparaat kan de zorgverlener in elke gewenste taal een vraag stellen. Hierdoor is er beter inzicht in de diagnose en behandeling van de patiënt en kan de zorgverlener samen met de patiënt beslissen wat de best passende behandeling is.

Handig in gebruik

“Het apparaat is iets kleiner dan een mobiele telefoon, maar heel handig en snel in gebruik voor het vertalen van korte zinnen. Het apparaatje vertaalt binnen enkele tellen naar de gewenste taal. Op deze manier kunnen we aan een patiënt vragen stellen die van belang zijn voor een goede zorg”, vertelt regieverpleegkundige Judy Willemsen. “Met het vertaalapparaat is er ook minder sprake van misverstanden. Patiënten kunnen zichzelf duidelijk maken en voelen zich veilig en gehoord.”