182 miljoen voor afbouw gesloten jeugdzorg

Er komt 182 miljoen euro beschikbaar voor de transformatie van de gesloten jeugdzorg, ook wel JeugdzorgPlus genoemd. Dit geld kan tussen 2024 en 2028 gebruikt worden voor de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp en waar dat mogelijk is ruimte voor het opbouwen van alternatieven.

Het geld is onderdeel van de bestuurlijke afspraken die het Rijk (ministeries van VWS, OCW en J&V), de Nederlandse gemeenten (VNG) en de aanbieders van gesloten jeugdzorg, vertegenwoordigd door Jeugdzorg Nederland, hebben gesloten.

Ordentelijk af te ronden

Deze afspraken helpen om de noodzakelijke stappen naar betere jeugdzorg te zetten en ondersteunen de betrokken partijen om de afbouw van de gesloten jeugdzorg versneld ordentelijk af te ronden, aldus Jeugdzorg Nederland.

“We gaan niet alleen met aanbieders in gesprek, maar ook met verwijzers zoals jeugd- en opvoedhulp en andere samenwerkingspartners”, zegt Mirjam van den Nieuwenhuijzen, bestuurslid Jeugdzorg Nederland. “Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedere jongere de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.”