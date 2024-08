2,3 miljoen coronaprikken ingepland

GGD GHOR Nederland, dat de prikafspraken regelt, zegt de aantallen niet te kunnen vergelijken met vorig jaar. In de najaarsronde vorig jaar kregen ruim 2,7 miljoen mensen een coronaprik. Van de 60-plussers liet ongeveer 50 procent een inenting zetten.

Mee ingeplande afspraken

De vooraf ingeplande afspraken zijn bedoeld voor thuiswonende ouderen die bij de ronde van vorig jaar ook een coronaprik hadden gekregen. In de brief die zij krijgen, staat al een voorstel voor de datum, het tijdstip en de locatie voor de vaccinatie. Het is aan mensen zelf om te beslissen of ze de prik willen en dus ingaan op de uitnodiging.

Volgens GGD GHOR Nederland krijgen veel meer mensen een al ingeplande afspraak dan vorig jaar. Bovendien gaat het om iets andere groepen. Zo komen zwangere vrouwen sinds dit jaar in principe niet meer in aanmerking voor de prik.

Coronavaccinatie

Sinds dinsdag is het mogelijk online een afspraak te maken voor de coronavaccinatie. Die begint op 16 september en duurt tot en met 6 december. De prik is beschikbaar voor alle Nederlanders vanaf 60 jaar. Ook volwassenen en kinderen die om medische redenen een verhoogd risico lopen ernstig ziek te worden als ze het coronavirus oplopen, mogen zich laten vaccineren.

Op woensdag kon niet iedereen inloggen om een prikafspraak te maken. Oorzaak was een storing bij DigiD, die ook andere diensten trof. De storing kan het aantal afspraken wat vertekenen, meldt GGD GHOR Nederland. (ANP)