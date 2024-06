Wereldwijd sprake van Parkinson-epidemie

Het aantal mensen met de ziekte van Parkinson stijgt wereldwijd sneller dan verwacht, met milieuvervuiling als belangrijkste verdachte. Volgens recent onderzoek, gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet, is het aantal Parkinson-patiënten wereldwijd gestegen van 6,2 miljoen in 2016 naar 11,8 miljoen in 2021 meldt de NOS . In Nederland nam het aantal patiënten de afgelopen tien jaar met 30 procent toe.

Neuroloog Bas Bloem van het Radboudumc benadrukt tegen de omroep dat deze toename deels te wijten is aan een versnelling in diagnoses: “De afgelopen vier jaar steeg het aantal diagnoses bij vijf ziekenhuizen met 25 procent,” aldus Bloem. Hij voegt eraan toe dat de ziekte waarschijnlijk onderschat wordt vanwege niet-gediagnosticeerde gevallen.

Vermijdbaar

Onderzoekers suggereren dat de ziekte voor een groot deel vermijdbaar is door milieuvervuiling te verminderen. Bloem en zijn Amerikaanse collega hebben een verband gevonden tussen Parkinson en het gebruik van landbouwgif, vooral in gebieden met intensief pesticidengebruik zoals de wijngebieden in Frankrijk en de Nederlandse bollenstreek.

“Ik ben ervan overtuigd dat dit voor een groot deel een ‘man-made disease’ is,” zegt Bloem. Hij wijst erop dat Parkinson voor het eerst werd beschreven in het vervuilde Londen van de 19e eeuw, maar pas sinds de jaren 70 een veelvoorkomende ziekte is geworden, vermoedelijk door de introductie van neurotoxische landbouwgiffen zoals paraquat, dat sinds 2007 verboden is in Nederland.