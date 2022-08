29 procent van de gemeenten negeert e-mailgedragslijn bij vraag mantelzorg

Bijna een derde van de Nederlandse gemeenten houdt zich niet aan de e-mailgedragslijn voor overheden. Dat blijkt uit onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon. Daarnaast verzuimt zo’n 37 procent van de gemeenten in het sturen van een ontvangstbevestiging.

Pricon benaderde alle gemeenten met een mantelzorg-gerelateerde vraag. Voor het onderzoek werden de gemeenten getoetst op de aanwezigheid van e-mailadressen en contactformulieren op de website, ontvangstbevestigingen, reactietijd en het verplicht laten delen van persoonlijke gegevens. Als uitgangspunt is gekeken naar de e-mailgedragslijn voor overheden, die stelt dat gemeenten een eenvoudige vraag binnen twee dagen dienen te beantwoorden. Eenvoudige vragen hebben betrekking op feiten of procedures, die reeds bekend zijn bij de gemeenten.

Tijdelijke opvang mantelzorg

Het onderwerp van de mail die werd gestuurd naar de gemeenten ging over het tijdelijk opvangen van mantelzorg. De gemeenten werden naar de precieze procedures gevraagd om de zorg via de Wmo op te vangen. Bij 29 procent van de Nederlandse gemeenten wordt de toegestane responstijd op eenvoudige vragen overschreden. “Bij 13 procent van de gemeenten is na maar liefst drie weken nog steeds geen antwoord teruggestuurd”, meldt Pricon.

Daarnaast dienen gemeenten, na een vraag te hebben ontvangen, de afzender te berichten via een ontvangstbevestiging met verwachte responstijd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat maar liefst 37 procent van de gemeenten verzuimt een bevestiging te sturen.