39 gedwongen ontslagen bij Bernhoven

Bernhoven start vanaf 16 mei met de afbouw van het personeelsbestand van het ziekenhuis. Als onderdeel hiervan worden 39 medewerkers, die 28,84 voltijdsbanen delen, gedwongen ontslagen. Hun banen vervallen en zij gaan een traject in waarbij gezocht wordt naar een nieuwe baan. In totaal worden 110 voltijdsbanen geschrapt om de loonkosten van het Udense ziekenhuis structureel met 8 miljoen euro te verlagen.

Naast zogeheten actief verloop waarbij banen worden geschrapt, wordt voor de rest van de beoogde afbouw ingezet op natuurlijk verloop, bijvoorbeeld door tijdelijke contracten niet te verlengen of door medewerkers die met prepensioen gaan. Eind 2023 verwacht Bernhoven de afbouw afgerond te hebben.

Stafafdelingen

Inkrimping van het personeelsbestand vindt grotendeels plaats bij de stafafdelingen en in de ondersteunende diensten waar werkzaamheden en verantwoordelijkheden aangepast worden. Een woordvoerder vertelt dat 35 procent van de geschrapte banen bij het zorgpersoneel plaatsvindt. Dan gaat het vooral om ondersteunend personeel.

Ingrijpen is nodig

Deze week worden alle betrokken teams geïnformeerd. Vervolgens worden de werknemers waarvan de baan vervalt, persoonlijk geïnformeerd en begeleid. Er is een sociaal plan met vakbonden overeengekomen. “De impact van het afbouwen van personeel is groot voor de personen die het betreft alsook voor de collega’s die blijven”, aldus Bernhoven in een bericht. “Ingrijpen in de bedrijfsvoering van Bernhoven is nodig om ervoor te zorgen dat de kosten niet hoger zijn dan de inkomsten. Niets doen is geen optie.”

Miljoenenverlies

De financiële problemen bij Bernhoven ontstonden tijdens de coronacrisis toen het ziekenhuis een afgesproken kostenreductie niet kon halen, maar de omzet wel zag dalen. De coronacompensatieregeling bleek niet voldoende om het verschil te compenseren waardoor voor 2020 een verwachte winst uitbleef en voor 2021 een miljoenenverlies wordt verwacht. Uit een analyse van KPMG bleek dat het kostenniveau te hoog is vergeleken met andere ziekenhuizen.

Partner

De ontslagronde is onderdeel van een groter plan om 20 miljoen euro om te buigen. Bernhoven wil verder bijvoorbeeld de opbrengsten verhogen door behandelingen beter te registreren en ervoor te zorgen dat zinnige zorg door alle zorgverzekeraars wordt betaald. Verder zoekt Bernhoven een partner om mee samen te werken op verschillende vlakken zoals inkoopkracht, backoffice, bedrijfskundige kennis en optimalisatie van juiste zorg op de juiste plek. De woordvoerder kan nog niet vertellen of er al een partner is gevonden.

Met alle plannen wil Bernhoven de begroting in 2023 sluitend krijgen en in 2024 weer financieel gezond zijn. Aanstaande maandag zal het ziekenhuis de plannen verder uit de doeken doen.

