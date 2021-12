577 sterfgevallen gemeld bij Lareb na coronaprik

Het gaat om 273 mensen ouder dan 80 jaar, 234 personen tussen de 61 en 80 jaar, 50 tussen de 41 en 60 jaar en 15 mensen tussen de 20 en 40 jaar. Van 5 personen is de precieze leeftijd niet bekend.

Pfizer

Verreweg de meeste meldingen (418) gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech. Dit is ook verreweg het meest gebruikte coronavaccin. Daarna volgen AstraZeneca (75 overlijdens), Moderna (53) en Janssen (17). Bij 14 overlijdens is het vaccin onbekend. Lareb benadrukt dat overlijden na vaccinatie niet betekent dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak daarvan is. Het bijwerkingencentrum wees er eerder op dat mensen die zijn overleden na inenting vaak een kwetsbare gezondheid hadden vanwege uiteenlopende ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd. (ANP)