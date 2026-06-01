Ministeries keken begin corona naar eigen belangen, stelt burgemeester Den Bosch

Op 9 maart 2020 woonde hij onder meer een overleg bij met hoge ambtenaren van verschillende ministeries. Mikkers was zich toen al bewust van de ernst van het virus in Brabant en wilde steun voor zwaardere maatregelen.
Bij het overleg merkte hij op dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daar begrip voor had, maar dat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vooral zorgen waren over het treinverkeer dat mogelijk in het gedrang kon komen door maatregelen. (ANP)