Ministeries keken begin corona naar eigen belangen, stelt burgemeester Den Bosch

Ministeries keken aan het begin van de coronacrisis vooral naar hun eigen belangen in plaats van naar het collectieve belang. Dat stelde Jack Mikkers, sinds 2017 burgemeester van Den Bosch, tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

Op 9 maart 2020 woonde hij onder meer een overleg bij met hoge ambtenaren van verschillende ministeries. Mikkers was zich toen al bewust van de ernst van het virus in Brabant en wilde steun voor zwaardere maatregelen.

VWS

Bij het overleg merkte hij op dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daar begrip voor had, maar dat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vooral zorgen waren over het treinverkeer dat mogelijk in het gedrang kon komen door maatregelen. (ANP)