75 procent van de zzp’ers in de zorg ziet teruggang in opdrachten

Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp ziet een groep die zichzelf graag als zzp’er ziet, maar dat eigenlijk niet is, schrijft Trouw.

Te voorzichtig

“Opdrachtgevers zijn voorzichtig”, zegt Cristel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). “Te voorzichtig.” De Belastingdienst is dit jaar begonnen met het handhaven op schijnzelfstandigheid, waardoor zelfstandigen vrezen voor gebrek aan opdrachten. “Bij onze leden hangen iedere dag bezorgde zzp’ers aan de lijn”, zegt Van de Ven.

Zzp’ers in de zorg

Sinds begin dit jaar ervaart 75 procent van de zzp’ers in de zorg een teruggang in opdrachten, schat VZN. Bij zelfstandigen die buiten de zorg werken als interim-professionals, dus mensen die tijdelijk worden ingehuurd vanwege hun specifieke deskundigheid, is dat 60 procent. Vooral ‘interimmers’ in de vakgebieden personeelszaken en financiële, juridische en gemeentelijke dienstverlening zouden hun opdrachten zien teruglopen. (ANP)