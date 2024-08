A.S.Z. Ziekenhuis en Comarch verlengen samenwerking voor hybride zorgpad

A.S.Z. Ziekenhuis en Comarch verlengen hun samenwerking om hybride zorgpaden in de hartfalenkliniek te implementeren.

In de komende 12 maanden zullen ze onderzoeken hoe Comarch’s remote monitoringsysteem verder kan worden geïntegreerd om de klinische resultaten te verbeteren en verpleegkundigen te ondersteunen.

Eerste fase

De eerste fase van de samenwerking onderzocht de impact van hybride zorg op patiënt en zorgverleners in de hartfalenkliniek van het A.S.Z. Ziekenhuis.

Tijdens de piloot werden patiënten met een hoog risico op heropname gedurende zes maanden na hun ontslag uit het ziekenhuis gemonitord via Comarch HomeHealth.

Tweede fase

In de tweede fase van deze twaalf maanden durende samenwerking worden 50 patiënten met chronisch hartfalen betrokken.

Via de Comarch HomeHealth-app ontvangen ze herinneringen en instructies voor het meten van bloeddruk, gewicht, zuurstofsaturatie, en vullen ze vragenlijsten in over symptomen en ervaringen