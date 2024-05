Aad de Groot: ‘Door preferentiebeleid voldoen zorgverzekeraars niet aan hun zorgplicht’

Terwijl het medicijnentekort groeit, halen fabrikanten honderden goedkope medicijnen per jaar van de markt door het voorkeursbeleid van zorgverzekeraars. “Dit is een onhoudbare situatie die vraagt om een aanpassing van het preferentiebeleid”, reageert DSW-bestuursvoorzitter Aad de Groot. Samen met arts- en apothekersorganisaties heeft DSW een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zorgverzekeraars voeren een preferentiebeleid, waarbij goedkope generieke medicijnen als voorkeur worden aangewezen en vergoed aan de patiënt. “De gedachte achter het preferentiebeleid is dat er kosten worden bespaard, maar de realiteit is ook dat dit beleid bijdraagt aan medicijntekorten. Het preferentiebeleid is misschien niet dé, maar zeker een oorzaak van tekorten in ons land”, meldt De Groot.

Omgekeerde wereld

Vóór het preferentiebeleid voerde DSW een clusterbeleid. Daarbij kon de apotheker zelf uit een groep medicijnen bepalen welk merk werd verstrekt. “Dat gaf ruimte aan de apotheek en keuzevrijheid voor de patiënt. Door een uitspraak van de rechter moesten we vorig jaar overgaan op het preferentiebeleid.” De Groot is daar fel tegenstander van. “Als zorgverzekeraar hebben we zorgplicht. We moeten zorgen dat patiënten hun medicijnen krijgen, maar met het preferentiebeleid lukt dat steeds minder. Dus met een geneesmiddelenbeleid dat we eigenlijk niet willen, worden we straks wel aangesproken op onze zorgplicht. De omgekeerde wereld.”

Apothekers en artsen moeten volgens DSW-bestuursvoorzitter meer ruimte krijgen om te kunnen wisselen van medicijnen. “Ook uit nog niet gepubliceerd onderzoek van de Rotterdamse Erasmus Universiteit blijkt dat de negatieve effecten van het preferentiebeleid waarschijnlijk sterker zijn dan de positieve.” Er worden wel wat stappen gezet, maar het is volgens De Groot niet genoeg. “Als het preferentiebeleid niet wordt verruimd, dringen we de geneesmiddelentekorten niet terug. Dit werkt nog meer onnodige discussies, consulten en opnames bij huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en ggz-instellingen in de hand. Bovendien prijst Nederland zichzelf uit de geneesmiddelenmarkt. Dit alles kost uiteindelijk alleen maar meer geld.”

Petitie

Samen met arts- en apothekersorganisaties heeft DSW een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. “Het preferentiebeleid moet aangepast worden”, aldus de topman.