Aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen stijgt

In de verpleeghuizen stijgt het aantal vastgestelde coronabesmettingen. Vorige week zijn daar ruim 800 bewoners positief getest.

Een andere versie van het coronavirus zorgt momenteel voor de meeste besmettingen. BQ.1, een subvariant van omikron, is in de afgelopen weken dominant geworden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de virusversie ook een tijdje dominant blijft. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen er zieker van worden dan van eerdere varianten.

Weinig verandering bij ziekenhuizen

Het aantal ziekenhuisopnames verandert nauwelijks. In de afgelopen week belandden 347 mensen vanwege hun coronaklachten in een ziekenhuis. Een week eerder waren er 429 ziekenhuisopnames door toedoen van het virus. In de weken ervoor lag de instroom steeds rond de 350 mensen. (ANP)