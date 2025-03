Aantal gevallen van mazelen sterk toegenomen door gezinsclusters

Het aantal gevallen van mazelen is in de afgelopen weken flink toegenomen. In de tweede helft van februari hebben 29 mensen te horen gekregen dat ze de besmettelijke ziekte hebben opgelopen. De teller is opgelopen van 34 besmettingen half februari naar 63 nu.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in januari 31 gevallen van mazelen en in februari 32. Vorig jaar waren er na twee maanden in totaal dertien besmettingen vastgesteld.

Opgelopen in epidemiegebied

Het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant heeft naar verhouding de meeste gevallen. Het RIVM ziet daar “een cluster van kinderen met mazelen rondom een school”. De regionale GGD meldde vorige week dat er meerdere meldingen waren van mazelen op een basisschool in Helmond. In het westen van Noord-Brabant en in de regio Rotterdam zijn er een paar “gezinsclusters” van mazelen.

Het RIVM meldt dat de meeste patiënten besmet zijn geraakt tijdens een bezoek aan Marokko of Roemenië. Daar zijn grote epidemieën van mazelen. Mazelen is een uiterst besmettelijke ziekte. De meeste Nederlanders zijn door vaccinatie beschermd. In groepen waarin niemand is gevaccineerd, besmet één zieke gemiddeld vijftien andere mensen.

Grote uitbraak

Hoewel de ziekte meestal relatief mild verloopt, ontstaan ook vrij regelmatig complicaties. Zo loopt 1 tot 5 procent van de patiënten een longontsteking op en krijgt ongeveer één op de duizend hersenvliesontsteking. Aan die complicaties kunnen mensen overlijden. Volgens het RIVM is er elke tien tot vijftien jaar een grote uitbraak van mazelen in Nederland. De laatste was in 2013 en 2014. (ANP)