Aantal kinkhoestgevallen flink gedaald

Het aantal gevallen van kinkhoest is gedaald naar het laagste niveau sinds half januari, zestien weken geleden. Vorige week gingen 27 op elke 100.000 kinderen van 5 tot 14 jaar naar de huisarts met een virusziekte waar ze huiduitslag van hadden gekregen. Ruim een maand geleden was dat bijna twee keer zo hoog.

Volgens onderzoeksinstituut Nivel is de kinkhoestgolf bijna terug op het niveau van voorgaande jaren, ook voor de coronapandemie.

Opnames en overlijdens

Kinkhoest is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Vooral voor jonge kinderen kan de ziekte gevaarlijk zijn. Ongeveer de helft van de baby’s die kinkhoest krijgt, moet in het ziekenhuis worden opgenomen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn in de eerste maanden van dit jaar zeker vier baby’s overleden aan de gevolgen van een besmetting, evenals twee mensen van boven de 70 jaar.

Tegen kinkhoest kunnen baby’s al voor de geboorte worden beschermd: aanstaande moeders kunnen zich met 22 weken zwangerschap laten vaccineren. Ook in het eerste levensjaar worden vaccinaties tegen kinkhoest aangeboden. Het percentage van alle jonge kinderen dat het Rijksvaccinatieprogramma volgt, daalde vorig jaar tot onder de 90 procent. Daar maken het RIVM en andere gezondheidsinstanties zich grote zorgen over. (ANP)