Aantal mazelengevallen in Europa blijft stijgen, zegt UNICEF

Het aantal gevallen van mazelen in Europa blijft stijgen, waarschuwt het VN-kinderfonds UNICEF mede namens de wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Volgens de meest recente gegevens zijn er in de eerste drie maanden van 2024 officieel 56.634 mazelengevallen en vier doden door de ziekte gemeld, in 45 landen.

Grote gevolgen

Over heel vorig jaar rapporteerden 41 landen 61.070 gevallen en dertien doden, aldus UNICEF. “Binnenkort zal het totaal aantal gevallen van mazelen de hoge cijfers van 2023 overtreffen”, zegt de organisatie. Dit heeft ook grote gevolgen voor de zorg: “Meer dan de helft van degenen die in 2023 mazelen kregen, werd in het ziekenhuis opgenomen”.

“De stijging van het aantal mazelengevallen is een duidelijk teken van een te lage vaccinatiegraad. Dat moeten we heel serieus nemen,” benadrukt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. “We moeten nu handelen om de gezondheid en het welzijn van kinderen te waarborgen door ervoor te zorgen dat iedereen de nodige vaccins krijgt.”

Mazelen neemt ook wereldwijd toe. In 2023 waren er in totaal meer dan 300.000 mazelengevallen. Half mei meldde gezondheidsinstituut RIVM dat er dit jaar in Nederland 79 meldingen van mazelen waren geteld. (ANP)