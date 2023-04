Aantal meldingen datalek opgelopen tot 156

Dat laat de AP dinsdag weten. De teller stond bijna een week geleden op 139 meldingen.

AP

De privacywaakhond sluit niet uit dat meer bedrijven en instanties zich zullen melden. Daarom raadt AP bedrijven aan om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid bij het doorgeven van persoonsgegevens. “Ik denk dat dit datalek wel aantoont op welke schaal dit gevolgen kan hebben. Het is daarom ook belangrijk dat bedrijven mensen om wie het gaat snel informeren over het lek als ze dat nog niet hebben gedaan”, aldus een woordvoerder van de toezichthouder.

De Autoriteit Persoonsgegevens wil de partijen waar mogelijk de persoonsgegevens van zijn gelekt om opheldering vragen. Zo wil de AP weten hoe de contracten tussen de onderzoeksbureaus en hun softwareleverancier eruitzien en welke afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van persoonlijke gegevens.

CZ en PFZW

Nebu maakt de software voor marktonderzoekers als Blauw, USP en Dimensus. Zij peilen voor opdrachtgevers de mening van hun achterban. Kwaadwillenden kregen in maart toegang tot de systemen van Nebu en konden daardoor bij de persoonsgegevens van mogelijk honderdduizenden Nederlanders. Onder de gedupeerde organisaties zijn NS, VodafoneZiggo, CZ, Vrienden van Amstel Live, pensioenfondsen PME en PFZW, ArboNed en Trevvel. Ook bij gemeenten als Den Haag, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Woerden zijn mogelijk gegevens gelekt.

Buitgemaakte gegevens

Marktonderzoeksbureau Blauw krijgt nog steeds niet van softwarebedrijf Nebu te horen welke data zijn gelekt, zegt bestuursvoorzitter Jos Vink dinsdag. De rechtbank in Rotterdam oordeelde afgelopen donderdag in een kort geding dat Nebu meer informatie moet geven over het datalek waar onder meer Blauw mogelijk de dupe van is geworden. Vink meldt dat Nebu inmiddels wel met meer informatie komt, maar geen antwoorden geeft op de belangrijkste vragen. “Het vonnis is duidelijk over wat ze moeten doen”, zegt hij. Zijn advocaat houdt dagelijks contact met het softwarebedrijf. Met welke informatie Nebu wel is gekomen wil Vink niet zeggen. Nebu wilde niet reageren op vragen over de uitspraak in het kort geding en verwijst door naar moederbedrijf Enghouse Systems in Canada. Dat bedrijf was niet bereikbaar voor vragen. (ANP)