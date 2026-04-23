Zorg-app Ditto lanceert campagne tegen eenzaamheid

Om de eenzaamheid van mensen met een chronische of ernstige te doorbreken start de zorg-app Ditto de campagne ‘Check-even-in’. Gebruikers van de app en reizigers op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal kunnen op respectievelijk 24 en 25 april gratis een kaartje sturen.

Mensen met een chronische of ernstige aandoening zeggen contact te mijden omdat ze anderen niet tot last willen zijn. Hun naasten doen precies hetzelfde om precies dezelfde reden, blijkt uit onderzoek van Ditto. Het resultaat is dat de patiënten eenzaam zijn, terwijl er wel degelijk aan hen wordt gedacht.

Begrijpelijke taal

Ditto is een zorg-app die communicatie tussen zorgverzekeraar Menzis en patiënten heeft overgenomen. Ze communiceren in begrijpelijke taal. De app ontving deze week de juryprijs van de Nationale Zorginnovatieprijs 2026.

Met deze campagne hoopt Ditto dat patiënten informatie over hun aandoening, in begrijpelijke taal, doorsturen naar familie en vrienden. Want 44 procent van de naasten zegt makkelijker contact te zoeken met de zieke als ze beter zouden begrijpen wat er aan de hand is.

Incheckpaal

De ‘Check-even-in’-campagne wordt afgetrapt op twee drukke NS-stations. Op donderdag 23 april staat de campagne op Rotterdam Centraal; op vrijdag 24 en zaterdag 25 april op Utrecht Centraal. Voorbijgangers kunnen aldaar een kaartje schrijven en posten in een als incheckpaal vermomde brievenbus. Ook vanuit de Ditto-app kan iedereen een gratis kaartje sturen aan een zieke naaste.