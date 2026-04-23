ChipSoft sorteert voor op bodemprocedure tegen UMCG

Epd-leverancier ChipSoft bereidt een eventuele bodemprocedure tegen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) voor. Het geschil draait om het voornemen van het UMCG, Treant en Ommelander om een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier in te richten met leverancier Epic.

ChipSoft heeft een zogeheten verzoek voorlopige bewijsverrichtingen ingediend bij de rechtbank Noord-Nederland. Die rechtbank stelde het software-bedrijf eerder in het gelijk en oordeelde dat het UMCG een Europese aanbesteding moet uitschrijven voor het plan om twee andere ziekenhuizen aan te laten sluiten bij het epd. Deze week werd die uitspraak in hoger beroep vernietigd.

Getuigen en documenten

Het lijkt erop dat ChipSoft zich hier niet bij neerlegt. Vooruitlopend op een eventuele bodemprocedure wil het bedrijf getuigen laten horen en documenten inzien. Op basis daarvan kan ChipSoft bepalen hoe sterk het staat in een eventuele verdere procedure. De zitting die gaat over de vraag of dit verzoek toegewezen moet worden, vindt komende maand plaats.

Zwart lakken

In het hoger beroep dat deze week diende, verwees het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hier al naar en stelde dat het daar niet op vooruit wil lopen. “Het hof vindt dat de rechter in die procedure eerst moet beslissen welke stukken het UMCG moet inbrengen en in hoeverre het UMCG passages daarin mag zwartlakken in verband met bedrijfsgeheimen”, staat in de toelichting bij de uitspraak.

Aanbestedende dienst

In de kern draait de kwestie om de vraag of het UMCG haar epd opnieuw moet aanbesteden. Het ziekenhuis wil Treant en Ommelander laten aansluiten bij haar huidige systeem van leverancier Epic. Als universitair ziekenhuis is het UMCG een zogeheten aanbestedende dienst, wat betekent dat het voor producten en diensten boven een bepaald bedrag een aanbesteding moet uitschrijven. Dat geldt ook als een lopend contract ingrijpend gewijzigd wordt en dat is volgens ChipSoft hier het geval.

Bij een nieuwe aanbesteding zou het bedrijf mee kunnen dingen naar de opdracht.