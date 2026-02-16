Rechter geeft ChipSoft gelijk: streep door epd-plan noordelijke ziekenhuizen

Ziekenhuizen UMCG, Treant en Ommelander zijn teruggefloten door de rechter. Zij willen gaan werken met een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (epd) van leverancier Epic. Concurrent ChipSoft had bezwaar aan tegen de gang van zaken eb stapte naar de rechter. Die bepaalde dat de ziekenhuizen alsnog een Europese aanbesteding moeten uitschrijven. UMCG gaat tegen de uitspraak in hoger beroep.

De drie noordelijke ziekenhuizen UMCG, Ommelander en Treant lieten afgelopen jaar weten dat ze overgaan naar een gezamenlijk ingericht epd van Epic, de leverancier waarmee UMCG al tien jaar werkt. Ommelander en Treant zijn momenteel nog klant van NEXUS. De derde speler op de epd-markt – marktleider ChipSoft – tekende bezwaar aan tegen het besluit van de ziekenhuizen en de manier waarop dat tot stand is gekomen.

Wezenlijke wijziging

De rechtbank Noord Nederland gaat grotendeels mee in de bezwaren van ChipSoft. “Vaststaat dat bij de oorspronkelijk in 2015 gegunde opdracht ten behoeve van één ziekenhuis nu twee andere ziekenhuizen zullen worden betrokken (en volgens UMCG ook de mogelijkheid bestaat dat in de toekomst meer andere ziekenhuizen daarbij worden aangesloten)”, staat in het stuk van de rechtbank. De voorzieningenrechter oordeelt dat de eerder gegunde opdracht daarmee wezenlijk is gewijzigd. Gevolg is dat het UMCG een nieuwe aanbestedingsprocedure had moeten starten. Het ziekenhuis publiceerde in oktober en november 2025 twee zogeheten vrijwillige aankondigingen om te onderbouwen dat een nieuwe aanbesteding niet nodig was. Daar was ChipSoft het niet mee eens, het bedrijf bracht de zaak voor de rechter en krijgt nu gelijk.

Dwangsom: 100 duizend euro

Het UMCG moet alsnog een Europese aanbesteding opstarten, oordeelt de rechter. Het UMCG en Ommelander mogen niet verder met hun plan voor een gezamenlijk Epic-epd, waardoor het in de praktijk ook voor Treant stil zal komen te liggen. Iedere dag dat de ziekenhuizen hier niet aan voldoen moeten zij ChipSoft een dwangsom van een ton betalen, met een maximum van twee miljoen euro. Ook moet het ziekenhuis de proceskosten betalen.

Argumenten van tafel

Het feit dat ChipSoft niet binnen de wettelijke termijn van twintig dagen bezwaar heeft gemaakt, is voor de rechter geen reden het af te wijzen. Het ziekenhuis voerde dit argument wel aan, maar aangezien de contracten nog niet getekend zijn gaat de rechter daar niet in mee. Ook wees het UMCG er in de vrijwillige aankondigingen op dat in de overeenkomst met Epic uit 2015 al wordt gesproken van “regionale samenwerking”. Een gezamenlijk epd zou daar onder vallen, beargumenteert het ziekenhuis, en dus is er geen sprake van een wezenlijke wijziging in het contract uit 2015 met als consequentie dat er geen nieuwe aanbesteding nodig is. Dat argument houdt evenmin stand in de ogen van de rechtbank. “UMCG heeft niet – onderbouwd met objectieve, verifieerbare stukken – aannemelijk gemaakt wat in de oorspronkelijk uitvraag met die regionale samenwerking was bedoeld”, staat in de uitspraak. Ook het verweer dat er geen “geen redelijk alternatief of substituut” voor handen zou zijn, veegt de rechter van tafel.

Hoger beroep

Het Groningse ziekenhuis laat in een reactie aan Skipr weten zich niet neer te leggen bij de uitspraak en in hoger beroep te gaan. “Gedurende de rechtsgang kunnen we er verder geen inhoudelijke mededelingen over doen”, meldt een voorlichter. Wat de gevolgen van de uitspraak zijn, is dan ook nog afwachten. Wel lijkt duidelijk dat de plannen van de drie ziekenhuizen in elk geval vertraging zullen oplopen.