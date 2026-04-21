Rechter veegt vorderingen ChipSoft tegen UMCG van tafel

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) krijgt in hoger beroep alsnog gelijk in een zaak aangespannen door epd-leverancier ChipSoft. Eerder trok ChipSoft aan het langste eind, waardoor het plan van ziekenhuizen UMCG, Treant en Ommelander voor een gezamenlijk epd op losse schroeven kwam te staan.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigt de eerdere uitspraak waarin het UMCG ongelijk kreeg en bepaalt dat ChipSoft een deel van de proceskosten betalen. In de eerdere uitspraak oordeelde de rechtbank Noord Nederland dat het UMCG een Europese aanbesteding had moeten uitschrijven voor een nieuw elektronisch patiëntendossier (epd). Op die manier zou ChipSoft, die de zaak aanspande, een kans krijgen om mee te dingen naar de opdracht.

Dit was volgens ChipSoft nodig omdat het UMCG een gezamenlijk epd wil inrichten met Treant en Ommelander. De kleinere ziekenhuizen zouden aanhaken bij het Epic-systeem van het UMCG. In de ogen van het bedrijf betekent dit een dermate grote aanpassing van het lopende contract tussen UMCG en de huidige leverancier Epic dat een nieuwe Europese aanbesteding verplicht was. Het komt neer op de opzet van een regionaal epd, betoogde ChipSoft.

Gezamenlijk epd ligt stil

De rechter ging daar begin dit jaar in mee en oordeelde dat het UMCG het epd alsnog moet aanbesteden. De drie samenwerkende ziekenhuizen mochten niet verder met hun epd-plannen. De rechter legde ook een dwangsom op van 100 duizend euro per dag tot een maximum van 2 miljoen euro voor elke dag dat de ziekenhuizen zich hier niet aan houden, maar daar zette een andere rechtbank kort daarna een streep door.

UMCG krijgt alsnog gelijk

In hoger beroep veegt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden die uitspraak van tafel. “Voor het hof is heel belangrijk dat het UMCG in de aanbestedingsprocedure van 2015 al had gevraagd om een epd waarop ook andere ziekenhuizen zich zouden kunnen aansluiten”, staat in een persbericht van de rechtbank. “Epic heeft die mogelijkheid aangeboden. Volgens het hof mag UMCG die mogelijkheid nu benutten door de beide andere ziekenhuizen gebruik te laten maken van haar epd. Daar hoeft zij geen nieuwe aanbestedingsprocedure voor te volgen.”

Wel zitten hier nog wat haken en ogen aan. Zo is een voorwaarde dat Treant en Ommelander zelf de kosten voor het gebruik van het gezamenlijke epd betalen.

Nog een procedure

Helemaal ten einde is de kwestie nog niet. ChipSoft is ook een gewone procedure tegen het UMCG bij de rechtbank in Groningen. Daar zegt het hof niet op vooruit te willen lopen. “Het hof vindt dat de rechter in die procedure eerst moet beslissen welke stukken het UMCG moet inbrengen en in hoeverre het UMCG passages daarin mag zwartlakken in verband met bedrijfsgeheimen”, staat in de toelichting bij de uitspraak.

