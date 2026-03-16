Gerechtshof schrapt dwangsom voor UMCG in epd-zaak van ChipSoft

Ziekenhuizen UMCG en Ommelander hoeven alsnog geen dwangsom te betalen voor elke dag dat zij geen Europese aanbesteding voor het epd hebben opgestart. Het Gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden heeft een oordeel van de rechtbank hierover teruggefloten.

De dwangsom was onderdeel van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. De rechtbank zette in februari een streep door de poging van de drie noordelijke ziekenhuizen om een gezamenlijk epd van Epic in te richten. UMCG werkte al met Epic. Ommelander en Treant zijn nog klant van NEXUS. Nadat het plan werd aangekondigd startte marktleider ChipSoft een zaak tegen de ziekenhuizen.

De rechtbank oordeelde daarop dat het UMCG alsnog een Europese aanbesteding moet opstarten. Ook mogen UMCG en Ommelander niet verder met het plan voor een gezamenlijk Epic-epd. De rechter legde ook een dwangsom op van 100.000 euro per dag tot een maximum van 2 miljoen euro voor elke dag dat de ziekenhuizen zich hier niet aan houden.

In een zogeheten “turbo spoed kort geding” zet het Gerechtshof een streep door die dwangsom. Een uitspraak met beargumentering volgt naar verwachting op 21 april.