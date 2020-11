Aantal mensen met diabetes naar 1,4 miljoen in 2040

Interessant voor u

Extra handen voor de zorg blijven onbenut door haperende HR

De pool van potentiële medewerkers die het afgelopen jaar is gevuld dankzij trajecten als ‘Extra handen voor de zorg’ is “bij lange na niet volledig benut”. Dat constateert de Commissie Werken in de Zorg (WiZ). Een van de redenen hiervoor ligt in het feit dat zorgorganisaties vaak geen visie op mens en organisatie hebben en HR-instrumenten inzetten als ‘los zand’.