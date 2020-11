Aantal nieuwe coronagevallen gestegen, wel minder opnames

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op woensdag 11 november 5424 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 738 meer vergeleken met dinsdag. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is tezelfdertijd met 18 afgenomen tot 2277, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De plotselinge stijging is opvallend omdat het aantal nieuwe besmettingen al tijden aan het afnemen was. Toch maakt het RIVM zich geen zorgen. “De daling is nou eenmaal geen rechte lijn naar beneden, maar gaat met hobbels”, zegt een woordvoerder.

Weektrend

Op weekbasis is het aantal nieuwe gevallen wel fors minder. In de afgelopen zeven dagen zijn 41.394 positieve coronatests geregistreerd, aanzienlijk minder dan de voorgaande week toen het er nog meer dan 63.500 waren. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 76. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend waren 97 sterfgevallen gemeld.

Rotterdam-Rijnmond

De regio Rotterdam-Rijnmond telde afgelopen etmaal de meeste positieve tests, in totaal 573. Utrecht volgde met 419 nieuwe gevallen. Amsterdam-Amstelland (399), Midden- en West-Brabant (392) en de regio Haaglanden (370) volgden daarna met minder dan 400 nieuwe besmettingen.

Lichte toename

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen is de afgelopen week met zo’n 375 gedaald. Die daling betreft de verpleegafdelingen. De intensive cares noteerden juist een lichte toename. Daar liggen nu in totaal 606 Covid-patiënten, acht meer dan een dag dinsdag.

Verplaatsen

Het verplaatsen van coronapatiënten vanuit regio’s die overbelast dreigen te raken naar ziekenhuizen in regio’s waar minder ernstige coronagevallen zijn, gaat intussen door. Het LCPS meldt dat de afgelopen 24 uur 25 patiënten zijn verplaatst tussen regio’s. Vier van hen liggen op de ic. (ANP/Skipr)