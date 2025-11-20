Aantal nieuwe hiv-diagnoses stabiliseert; vrees voor toename

In Nederland hebben vorig jaar 444 mensen de diagnose hiv te horen gekregen. Dat aantal is over de jaren flink gedaald; bijna twintig jaar geleden waren het er zo’n 1200. Maar die afname is in de afgelopen jaren tot stilstand gekomen.

De Stichting hiv monitoring (SHM) van Amsterdam UMC vreest dat het aantal zal stijgen. Marc van der Valk, infectioloog aan het universitaire ziekenhuis en bestuurder van de stichting, spreekt van zorgelijke ontwikkelingen. De trend kan volgens hem nog worden gekeerd, onder meer door beter testen. Ook pleit hij voor betere toegang tot zorg en preventie.

Mensen die hiv oplopen, krijgen meestal pas jaren later de eerste gezondheidsklachten. De stichting schat dat eind vorig jaar 1610 mensen in Nederland zonder het te weten met hiv rondliepen. Een jaar eerder waren dat er 1545. Die mensen worden niet behandeld en ze kunnen het virus onbedoeld ook overdragen.

Testen

Een deel van de nieuwe hiv-patiënten is waarschijnlijk pas kort geleden geïnfecteerd. Een jaar voor de diagnose was hun hiv-test namelijk negatief. Bij 42 procent van deze recente infecties gaat het om mannen die seks hebben met mannen. Hun deelname is iets gestegen. In 2020 ging het om zo’n 35 procent. Dat de infectie zo vroeg wordt ontdekt, is volgens Van der Valk positief. “Het zien laat dat mensen zich vaker laten testen”, zegt hij in een verklaring.

Deze nieuwe hiv-gevallen betreffen met name mannen die seks hebben met mannen die in de jaren 80 en 90 zijn geboren.

Immuunsysteem

Het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) breekt het immuunsysteem van mensen beetje bij beetje af. Na verloop van tijd is het lichaam niet meer in staat om zich te beschermen tegen virussen en bacteriën. Het virus verspreidt zich via onder meer bloed. Dat kan bij inwendig contact gebeuren, maar ook door vervuilde injectienaalden en in het verleden ook door bloedtransfusie.

Sinds de jaren tachtig zijn naar schatting zo’n 40 miljoen mensen wereldwijd aan aids overleden. Dankzij goede medicatie is hiv in westerse landen veranderende van een dodelijke ziekte in een chronische aandoening. Mensen kunnen redelijk gezond oud worden met hiv. (Skipr/ANP)