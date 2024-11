Aantal verzekerden bij DSW met betalingsproblemen is verdubbeld

Zorgverzekeraar DSW heeft het aantal mensen dat in betalingsproblemen komt, zien verdubbelen. Topman Aad de Groot verwacht dat de betalingsproblemen volgend jaar alleen maar toenemen.

Het aantal nieuwe betalingsregelingen dat werd aangevraagd, steeg dit jaar tot dusver met bijna 13 procent. Als verzekerden een premieachterstand van meer dan zes maanden hebben, moeten ze worden aangemeld bij het centrale administratiekantoor CAK. Dat aantal is sinds begin vorig jaar verdubbeld tot ruim 20 procent.

Regeling

Het CAK probeert met wanbetalers een regeling te treffen. Ook dat lukt steeds minder vaak, blijkt uit de cijfers van DSW. Het aantal verzekerden van wie de betalingsachterstand kon worden opgeschort, daalde met ruim 8 procent.

Vijf jaar geleden kozen circa 100.000 DSW-verzekerden ervoor om gespreid te betalen voor het eigen risico. Nu zijn dat er 142.000, een derde van alle DSW-verzekerden. “Dat doen ze niet uit luxe”, zegt De Groot.

Bredere groep

Volgens de DSW-topman wordt de groep mensen met een betalingsachterstand ook breder. “In het verleden waren het vooral de minimuminkomens die in de problemen kwamen. Nu zien we ook dat mensen die boven die minimumgrens zitten en dus buiten alle toeslagen en regelingen vallen, hun rekeningen niet meer kunnen betalen.” De betalingsachterstanden hebben slechts deels te maken met de hogere zorgpremies, volgens De Groot. “De inflatie en de energiecrisis hebben de problemen versneld.”

DSW heeft veel verzekerden in steden, waar de financiële problemen doorgaans groter zijn, zegt De Groot. “Maar de trend is volgens mij in het hele land te zien.” (ANP)