Aantal vuurwerkslachtoffers in Oogziekenhuis loopt op

Het aantal mensen dat deze jaarwisseling met oogletsel door vuurwerk is behandeld in het Oogziekenhuis in Rotterdam is opgelopen tot 24. Onder hen zijn twee kinderen van jonger dan 12 jaar en een kind van tussen de 12 en 16 jaar oud.

Het ziekenhuis kan nu nog niet zeggen hoe ernstig de verwondingen zijn en of mensen blijvend blind of slechtziend zijn geworden. Een persoon was in de ochtend geopereerd, vijf anderen later op de dag. De helft van de gewonden had niet zelf vuurwerk afgestoken, maar was omstander.

Horrornacht

Volgens het ziekenhuis was het “wederom een horrornacht”, net als vorig jaar. Toen waren er rond dezelfde tijd zeventien mensen binnengebracht bij het Oogziekenhuis. Tijdens de coronaperiode gold er een landelijk vuurwerkverbod en toen waren er “vrijwel geen” mensen met oogletsel door vuurwerk. Het ziekenhuis pleit al langer voor zo’n verbod.

Sommige mensen hadden een vuurwerkbril op, maar liepen toch oogletsel op. “Zo’n bril houdt de eerste klap tegen, maar kan ook kapot gaan”, aldus het ziekenhuis.

Meer cijfers volgen

Vuurwerk is heel schadelijk. Het buskruit erin werkt volgens het Oogziekenhuis “als gootsteenontstopper in je ogen, het zorgt dat alles wegsmelt. Dan moet je onder narcose, zodat artsen ook buskruit achter je oog vandaan kunnen spoelen. Al laat je maar één klein stukje zitten, dan blijft het doorwerken, alles moet eruit. Spoelen, spoelen, spoelen.”

Cijfers van het aantal mensen dat zich met oogletsel in andere ziekenhuizen heeft gemeld, zijn nog niet bekend. Die gegevens volgen in de komende dagen. (ANP)