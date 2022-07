Aanwijzing en cliëntenstop voor Thuiszorg Waalstad

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft thuiszorgaanbieder Thuiszorg Waalstad in Apeldoorn een aanwijzing gegeven. De thuiszorgorganisatie moet binnen twee maanden aan de aanwijzing voldoen en mag in de tussentijd geen nieuwe cliënten aannemen.

Op 28 maart 2022 bezocht de inspectie Thuiszorg Waalstad. De IGJ stelt vast dat Thuiszorg Waalstad niet voldoet aan de normen voor goede zorg. De tekortkomingen brengen risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten en de kwaliteit van de zorg.

Geen medicatiebeleid

Cliënten van Thuiszorg Waalstad ontvangen zorg die niet geheel aansluit bij hun zorgbehoeften. Daarnaast is het medicatiebeleid van Thuiszorg Waalstad niet op orde. “De organisatie heeft geen medicatiebeleid en legt niet vast of cliënten zelf hun medicatie beheren of dat Thuiszorg Waalstad dit overneemt. Zorgverleners controleren de medicatie-inname van cliënten soms wel en soms niet”, luidt de conclusie. Zo gebruikt de wijkverpleging geen toedienlijst van de apotheek.

Verder stemmen zorgverleners de zorg rondom de cliënt onvoldoende met elkaar en met andere betrokken collega-zorgaanbieders af. Zo hebben zorgverleners geen afspraken over hoe, waar en wanneer zij rapporteren over de cliëntenzorg. Ook werkt Thuiszorg Waalstad met algemene en verouderde protocollen en vertaalt zij wet- en regelgeving onvoldoende naar de geleverde zorg. Zo heeft de organisatie onvoldoende kennis over de Wet zorg en dwang (Wzd). Ook heeft Thuiszorg Waalstad geen kennis van en instructies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Tot slot ontbreekt een overzicht van bevoegd- en bekwaamheden van haar zorgverleners.

Onvoldoende vertrouwen

De bestuurder reageerde naar aanleiding van de bevindingen niet op een uitnodiging voor een bestuursgesprek. “De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat Thuiszorg Waalstad zonder ingrijpen van de inspectie verbeteringen zal doorvoeren.”

De IGJ legt daarom een aanwijzing op om een einde te maken aan die risicovolle situatie. “Thuiszorg Waalstad moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 5 september 2022 aan de aanwijzing voldoen.” Tot die tijd mag de aanbieder geen nieuwe cliënten meer aannemen. Als Thuiszorg Waalstad aan alle normen uit de aanwijzing heeft voldaan, wordt de cliëntenstop opgeheven. Indien dit niet op tijd gebeurt, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om naleving van de aanwijzing af te dwingen.