Achmea boekt extra winst door groeiende zorgtak

Achmea heeft haar resultaten in het eerste halfjaar verbeterd, mede dankzij de toestroom van zorgverzekeringklanten. Daarnaast verdiende de grootste verzekeraar van Nederland meer aan beleggingsresultaten en financiële producten waarmee zakelijke en particuliere klanten hun oudedagsvoorziening regelen. De nettowinst steeg in de periode met 31 procent tot 493 miljoen euro.

Achmea, eigenaar van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, kreeg er in de eerste zes maanden van dit jaar 450.000 klanten met een zorgverzekering bij. De kosten per nieuwe verzekering stegen minder hard, volgens Achmea dankzij digitalisering van bijvoorbeeld de verwerking van declaraties. Daardoor waren er amper extra werknemers nodig voor de gegroeide zorgtak, wat voor een 46 procent hoger operationeel resultaat zorgde voor de Nederlandse zorgverzekeringstak.

Vergrijzing

Het moederbedrijf van Centraal Beheer, Avéro en InShared mikt in vergrijzend Nederland ook steeds nadrukkelijker op groei met oplossingen voor oudedagvoorzieningen. De omzet uit die activiteiten steeg met 19 procent. In totaal steeg de nettowinst in het eerste half jaar van 2024 met 31 procent tot 493 miljoen euro. (ANP)