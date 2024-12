Achmea koopt twee gezondheidscentra van Zorggroep Almere

Achmea Real Estate heeft namens het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF) twee gezondheidscentra in Almere gekocht. Verkoper is de Zorggroep Almere, die een groot deel van de ruimtes weer terug huurt.

De gezondheidscentra De Haak (2.777 vierkante meter) en De Compagnie (1.463 vierkante meter) zijn nagenoeg volledig verhuurd. De Haak is het gezondheidscentrum voor Almere-Haven, terwijl De Compagnie de Oostvaardersbuurt, de Stripheldenbuurt, de Indische Buurt en de Eilandenbuurt in Almere Buiten bedient. Beide centra bieden onderdak aan onder meer huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen en diëtisten.

Efficiency

“Wij beleggen graag in gezondheidscentra”, zegt fondsmanager Daan Tettero van het ADHCPF. “Zij voorzien in een duidelijk vraag naar zorg dichtbij en dragen bij aan een grote efficiëntie in de zorg. Toevoeging van deze twee centra in Almere zorgt bovendien voor een verdere diversificatie van onze portefeuille, wat in het belang is van onze institutionele klanten.”