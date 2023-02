Achtduizend banen erbij in de zorg; nog 64 duizend vacatures

Het aantal vacatures in de zorg is in het laatste kwartaal van 2022 iets afgenomen. Het waren er nog altijd ruim 64 duizend, tegen bijna 68 duizend een kwartaal eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De algemene cijfers van het CBS schetsen het beeld van een immer krappe arbeidsmarkt. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden, 123 vacatures voor iedere 100 werkzoekenden.

In het derde kwartaal van 2022 leek de arbeidsmarkt over het geheel genomen nog wat meer lucht te krijgen. In het laatste kwartaal werd de arbeidsmarkt toch weer wat krapper. In de zorg lijkt een tegengestelde beweging plaatsgevonden te hebben. In het derde kwartaal was de zorg nog een van de weinige bedrijfstakken waar het aantal vacatures wel toenam. In het laatste kwartaal nam het aantal vacatures juist af.

Het aantal banen nam in het vierde kwartaal over het geheel genomen toe. Ook de zorg droeg bij aan die groei met achtduizend nieuwe banen, aldus het CBS.

Ook het aantal zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel, red.) groeide afgelopen jaar. Eind 2022 waren er 128.000 meer zelfstandigen dan een jaar eerder. Veel oproep- en uitzendkrachten begonnen als zelfstandige.

Vakbond FNV zegt tegenover persbureau ANP zich zorgen te maken over de groei van het aantal mensen met flexcontracten. “Het CBS meldt dat meer mensen ‘flexcontracten met meer zekerheid hebben’, maar dat is nog steeds niet de zekerheid van een contract voor onbepaalde tijd”, stelt de bond. Daarbij merkt FNV op dat het aantal mensen met een vast contract vorig jaar is gedaald van 56,2 procent naar 55,5 procent.

“Onder jongeren (tot 25 jaar) zien we een forse toename in het aantal zzp’ers. De kans is groot dat zij schijn-zzp’ers zijn”, zegt FNV. Dat zijn mensen die opdrachten aannemen als ondernemer, maar eigenlijk in loondienst zijn. “Het is te gek voor woorden dat je de ene dag nog in dienst kan zijn, bijvoorbeeld in de zorg, en de volgende dag op dezelfde werkplek als zzp’er kan beginnen”, aldus de vakbond.

Volgens uitzendgigant Randstad ontbreekt het aan regie op de arbeidsmarkt, die volgens plannen van het kabinet ingrijpend hervormd moet worden om werkenden meer vastigheid te bieden. Maar waar uitzendwerk al meer wordt gereguleerd, stijgt nog altijd het aantal zzp’ers dat eigenlijk hetzelfde werk doet als werknemers in loondienst, signaleert topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland.

“Ik vind dat het geheel beter georganiseerd of gereguleerd moet worden. Anders krijg je een disbalans. Terwijl je wil voorkomen dat er een schijnconstructie ontstaat waarbij een werkende kiest voor een hoger uurtarief op korte termijn”, zegt Tiel in een webinar over de Nederlandse arbeidsmarkt.