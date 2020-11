ACM: Thebe mag onder voorwaarde zorgactiviteiten Careyn overnemen

Zorginstelling Thebe krijgt groen licht om per 1 december een aantal zorgactiviteiten van Stichting Careyn in West-Brabant overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt wel als voorwaarde dat Careyn eerst de wijkverpleging in twee gemeenten moet overdragen aan een andere zorginstelling.

De wijkverpleging in de West-Brabantse gemeentes Alphen-Chaam en Baarle-Nassau moet volgens de ACM aan een andere partij worden overgedragen. Thuiszorg Groot Brabant neemt dit van Thebe over, zodat aan de voorwaarde wordt voldaan.

De overname van de wijkverpleging, thuisbegeleiding, dagbesteding en een hospice vindt per 1 december plaats. Thebe versterkt zich met zo’n 220 nieuwe medewerkers die aan circa 1200 cliënten zorg verlenen. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 11 miljoen euro. Beide partijen benadrukken dat er voor de cliënten nauwelijks iets zal veranderen.

Enige aanbieder

De ACM stelde de genoemde voorwaarde omdat cliënten in de betreffende gemeentes anders te weinig te kiezen hebben. Thebe zou na overname van de zorgactiviteiten van Careyn nagenoeg de enige aanbieder van wijkverpleging zijn. “Het is belangrijk dat er goede wijkverpleging is en dat er iets te kiezen valt voor cliënten die zorg nodig hebben, ook in kleinere gemeenten”, licht ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep toe. “Als er in een gemeente meer organisaties wijkverpleging aanbieden, stimuleert dat zorgaanbieders om goede kwaliteit te blijven leveren. Ook zorgt het ervoor dat hun aanbod zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van cliënten.”

Overige activiteiten

Voor de overige activiteiten die Thebe wil overnemen, ziet de ACM geen mededingingsproblemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor wijkverpleging en dagactiviteiten in de gemeente Breda. Cliënten kunnen daar ook na de overname blijven kiezen uit verschillende zorgaanbieders.