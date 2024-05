Actieplan moet resistentie tegen antibiotica terugdringen

Antimicrobiële resistentie is een wereldwijd probleem dat volgens de Rijksoverheid jaarlijks 700.000 levens kost. Het actieplan is gemaakt door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Niet achterover leunen

Bij antimicrobiële resistentie zijn infecties moeilijker te behandelen doordat antibiotica niet goed meer aanslaan. Dat komt doordat ze te veel en onjuist worden toegepast. Extra zorgwekkend is volgens de overheid dat resistentie tegen belangrijke antimicrobiële middelen op dit moment sneller toeneemt dan dat nieuwe middelen ontwikkeld worden.

In ons land vallen de problemen nog wel mee, maar dat is geen reden om achterover te leunen, vindt gezondheidsminister Pia Dijkstra. “Ook al staat ons land er relatief goed voor, het is belangrijk verder te kijken dan onze eigen grenzen. We hebben in de coronapandemie gezien hoe razendsnel infecties zich kunnen verspreiden door internationaal reizigersverkeer en onze prominente positie als handelsland. Daarnaast heeft klimaatverandering een wereldwijde impact en kan deze bijdragen aan een toename van antimicrobiële resistentie.” (ANP)