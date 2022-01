ActiVite verwelkomt Anne Veldhof als bestuursvoorzitter

Op dit moment is Veldhof werkzaam als directeur advies- en behandelcentrum bij vvt-organisatie Omring in Hoorn. Ze werkt sinds begin jaren negentig in de zorg en heeft ervaring in diverse directie- en managementfuncties binnen de vvt-sector.

Raad van bestuur

Samen met de huidige bestuurder Annemijn van Hemel gaat zij de tweehoofdige raad van bestuur van ActiVite vormen. Van Hemel trad in juni 2021 toe tot het bestuur en vervulde eerder de rol van bestuurssecretaris en directeur bedrijfsvoering binnen de organisatie.



Anne Veldhof start begin maart met haar nieuwe functie als bestuursvoorzitter bij ActiVite. De organisatie is actief in het werkgebied Zuid-Holland Noord.