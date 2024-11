ActiZ: ‘Agema moet nu laten zien wat ze waard is’

Brancheorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl roepen minister Fleur Agema op te zorgen voor meer loonruimte om de vastgelopen cao-onderhandelingen in de vvt vlot te trekken. Volgens voorzitter Anneke Westerlaken moet Agema laten zien wat ze waard is.

“De loonkloof in de zorg bedraagt nog steeds 6 tot 9 procent ten opzichte van andere sectoren”, zegt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. “Dit moet snel opgelost worden, zodat zorgmedewerkers de waardering krijgen die ze verdienen.” Ze spreek VWS-minister Fleur Agema aan om vooral in actie te komen. “De minister heeft het tot haar ‘heilige plicht gemaakt de zorg in de benen te houden’. De minister moet daarom nu ook laten zien wat ze waard is.”

Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (vvt) liggen momenteel stil. Een gebrek aan loonruimte is daarbij het voornaamste knelpunt. Volgens ActiZ kunnen werkgevers de eisen van werknemers niet inwilligen zonder extra steun van de overheid. Westerlaken: “Zonder meer financiële ruimte van het kabinet kunnen we de beloning voor zorgmedewerkers niet verbeteren. We nemen als werkgevers verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap serieus, maar zonder verbeterde arbeidsvoorwaarden blijft het personeelstekort toenemen.”

ActiZ en Zorgthuisnl verwijzen naar het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) in 2021 uitbracht. Daarin staat dat er om structureel extra budget vrij moet worden gemaakt voor beloningen in de zorg, vooral in de sectoren waar de achterstand het grootst is.