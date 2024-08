ActiZ: ‘Benut doe-vermogen om vergrijzing in goede banen te leiden’

“Alleen samen én met een gedegen visie en plan van aanpak kunnen we de vergrijzing in goede banen leiden. Gebruik daarbij vooral ook het doe- en innovatievermogen van ondernemers en zorgorganisaties.”

Dat is de belangrijkste conclusie van de werkconferentie die ActiZ, MKB-Nederland en VNO-NCW woensdag hebben gehouden met bestuurders uit de ouderenzorg en vertegenwoordigers van (mkb) bedrijven. Met de werkconferentie willen de organisaties het initiatief nemen om na te denken hoe de vergrijzing in Nederland in goede banen kan worden geleid.

‘Heldere visie nodig’

Anneke Westerlaken, voorzitter ActiZ: “Dat we steeds ouder worden, betekent dat een groeiende groep mensen een beroep wil kunnen doen op professionele ouderenzorg. Tegelijkertijd wordt de arbeidsmarkt krapper, waardoor we tegen de grenzen aanlopen. Daarom zijn we genoodzaakt de zorg voor ouderen opnieuw uit te vinden.”

Nieuwe vormen

In de sector wordt volgens haar hard gewerkt aan nieuwe vormen van ouderenzorg: “Dit kunnen zorgorganisaties echter niet alleen. Vergrijzing is namelijk geen zorgvraagstuk maar een maatschappelijke opgave. Dat vraagt dus om een heldere visie en plan van aanpak vanuit de overheid, waar ook ondernemers en werkgevers op kunnen inspelen.”

Nieuwe diensten

Volgens voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland biedt de vergrijzing kansen voor ondernemers, bijvoorbeeld door in te spelen met onder andere nieuwe diensten en technologie. “Tegelijkertijd zijn er uitdagingen, zoals de bouw van voldoende nieuwe woonvormen voor senioren. Vernieuwende zorgconcepten en maatschappelijke initiatieven zijn verder hard nodig vanwege de grote personeelstekorten.”