ActiZ lanceert modulaire AI-coördinator

AI staat op een kruispunt in de ouderenzorg. “De sector kan doorgaan op de weg van afzonderlijke oplossingen en lokale initiatieven of kiezen voor een gedeelde, schaalbare infrastructuur die duurzame innovatie mogelijk maakt”, aldus Topaz-bestuursvoorzitter Rein Souwerbren.

Digitale collega

Daarom werkt ActiZ met vvt-koplopers en softwareleveranciers aan een modulaire AI-coördinator. Met AI-agents wil ActiZ het werk van zorgprofessionals verlichten en vergemakkelijken. “Bijvoorbeeld doordat zorgverleners eenvoudig een digitale collega kunnen raadplegen via de eigen telefoon.” Deze digitale collega is een uitgebreide versie van een chatbot die naast vragen beantwoorden ook kan plannen, acties kan uitvoeren en gebruikmaakt van andere tools.

“In de zorg maken deze agents meestal gebruik van gevalideerde bronnen van informatie zoals het eigen handboek of de zorgprotocollen van Vilans. Daar worden dan de nieuwe taalmodellen en technologieën die we kennen als ChatGPT en dergelijke op losgelaten. Zodat je in de praktijk heel snel een benodigd formulier hebt ingevuld of het juiste protocol kan vinden voor een bepaalde zorghandeling”, legt Souwerbren uit.

Niet het wiel uitvinden

Als initiatiefnemer van de generieke, modulair opgebouwde landelijke AI-coördinator wil ActiZ alle nuttige AI-agents aan elkaar koppelen in een infrastructuur. Om te voorkomen dat iedere zorgaanbieder zelf het wiel uitvindt, wordt de infrastructuur voor alle aanbieders via één interface toegankelijk. “De modulaire coördinator zorgt dat de ‘bibliotheek’ met AI-agents makkelijk kan worden uitgebreid of dat agents makkelijk losgekoppeld kunnen worden.”

De komende tijd wil ActiZ de plannen van papier naar de praktijk vertalen. Daarvoor nodigt de vvt-vereniging koplopers uit om kennis en ervaring in te brengen die helpt bij opschaling. “Gebruikers, ontwikkelaars en leveranciers zullen verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke technische realisatie, waarbij ActiZ een faciliterende rol vervult in samenwerking, standaardisatie en richting.”