Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

ActiZ lanceert modulaire AI-coördinator

,

Vvt-organisaties hebben vaak onvoldoende mensen, middelen en slagkracht om de AI-ontwikkelingen bij te benen. Daarom lanceert ActiZ een modulaire AI-coördinator.

AI staat op een kruispunt in de ouderenzorg. “De sector kan doorgaan op de weg van afzonderlijke oplossingen en lokale initiatieven of kiezen voor een gedeelde, schaalbare infrastructuur die duurzame innovatie mogelijk maakt”, aldus Topaz-bestuursvoorzitter Rein Souwerbren.

Digitale collega

Daarom werkt ActiZ met vvt-koplopers en softwareleveranciers aan een modulaire AI-coördinator. Met AI-agents wil ActiZ het werk van zorgprofessionals verlichten en vergemakkelijken. “Bijvoorbeeld doordat zorgverleners eenvoudig een digitale collega kunnen raadplegen via de eigen telefoon.” Deze digitale collega is een uitgebreide versie van een chatbot die naast vragen beantwoorden ook kan plannen, acties kan uitvoeren en gebruikmaakt van andere tools.

“In de zorg maken deze agents meestal gebruik van gevalideerde bronnen van informatie zoals het eigen handboek of de zorgprotocollen van Vilans. Daar worden dan de nieuwe taalmodellen en technologieën die we kennen als ChatGPT en dergelijke op losgelaten. Zodat je in de praktijk heel snel een benodigd formulier hebt ingevuld of het juiste protocol kan vinden voor een bepaalde zorghandeling”, legt Souwerbren uit.

Niet het wiel uitvinden

Als initiatiefnemer van de generieke, modulair opgebouwde landelijke AI-coördinator wil ActiZ alle nuttige AI-agents aan elkaar koppelen in een infrastructuur. Om te voorkomen dat iedere zorgaanbieder zelf het wiel uitvindt, wordt de infrastructuur voor alle aanbieders via één interface toegankelijk. “De modulaire coördinator zorgt dat de ‘bibliotheek’ met AI-agents makkelijk kan worden uitgebreid of dat agents makkelijk losgekoppeld kunnen worden.”

De komende tijd wil ActiZ de plannen van papier naar de praktijk vertalen. Daarvoor nodigt de vvt-vereniging koplopers uit om kennis en ervaring in te brengen die helpt bij opschaling. “Gebruikers, ontwikkelaars en leveranciers zullen verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke technische realisatie, waarbij ActiZ een faciliterende rol vervult in samenwerking, standaardisatie en richting.”

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPersoneelTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:53 ActiZ lanceert modulaire AI-coördinator
26 aug 2025 Zuid-Limburgse zorg- en welzijnsorganisaties breiden Academie voor Zelfzorg uit
25 aug 2025 Vvt-aanbieders trekken stekker uit flex-project dat uitstroom moest verminderen
20 aug 2025 Nieuwe afdeling CWZ leert patiënten medische handelingen uitvoeren voor thuis
30 jul 2025 Veel animo voor vakantiewerk in de zorg bij zorgorganisatie Samen

Interessant voor u

Duurzame zorg – van urgentie naar actie | Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden
Gratis webinar Samenwerken en zelfleiderschap in de krappe ...
· 0 jaar geleden
Cybersecurity effectief aanpakken | In samenwerking met Ecare
· 0 jaar geleden
Webinar: Data in de strijd tegen arbeidsmarktkrapte
· 0 jaar geleden
Webinar: Data & Security
· 0 jaar geleden
In samenwerking met
Webinar: Integrale samenwerking? Zo organiseer je data-uitwisseling
· 0 jaar geleden
In samenwerking met

Reader Interactions

Reacties