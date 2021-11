ActiZ wil Anneke Westerlaken als nieuwe voorzitter

ActiZ stelt Anneke Westerlaken voor om Henk Kamp op te volgen als voorzitter bij de koepelorganisatie voor de ouderenzorg. In de algemene ledenvergadering op 24 november 2021 stemmen leden over haar voordracht.

Westerlaken is op dit moment voorzitter van CNV Zorg & Welzijn en van CNV International. De sollicitatiecommissie van ActiZ zegt ervan overtuigd te zijn dat Westerlaken een kandidaat is die voldoet aan het profiel dat leden opstelden om een opvolger voor Henk Kamp te vinden.

Minister

Henk Kamp vertrok eind september plotseling om minister van Defensie te worden in het demissionaire kabinet. Hij volgde Ank Bijleveld-Schouten op die aftrad na een motie van afkeuring in de Tweede Kamer na de evacuatieoperatie in Afghanistan. Vicevoorzitter Ronald Schmidt neemt de taken van Kamp waar.