ActiZ: Veel zorgorganisaties hebben grote moeite om roosters rond te krijgen

Veel zorgorganisaties in de ouderenzorg hebben grote moeite om roosters rond te krijgen, zegt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. In zorginstellingen en de thuiszorg zit op het moment zo’n 10 procent van de medewerkers thuis vanwege ziekte, een coronabesmetting of in afwachting van een testuitslag.

Dat kan betekenen dat mensen bijvoorbeeld minder vaak per week gedoucht kunnen worden, legt een woordvoerder van de organisatie uit. “Of we proberen familie of andere naasten in te schakelen.”

Extra werk door omikron

Naast uitval van personeel door ziekte of corona vergroot ook extra werk door de nieuwe omikronvariant de druk op de ouderen- en thuiszorg. Mensen die ziek worden na een besmetting met die variant hoeven minder vaak opgenomen te worden in het ziekenhuis of op de ic dan in eerdere fases van de pandemie, maar ze hebben soms wel een tijdje extra zorg aan huis nodig.

Meer verzorging thuis

Daarnaast zorgen indirect ook de lage ziekenhuiscijfers zelf voor extra werk in de thuiszorg. Ziekenhuizen kunnen weer meer operaties inplannen en mensen die een operatie ondergaan hebben daarna vaak een tijdje thuis verzorging nodig.

Hoogstnoodzakelijke

In november meldde ActiZ al dat vanwege de coronacrisis alleen de hoogstnoodzakelijke wijkzorg nog geleverd kan worden. “Helaas geldt dit in veel gevallen nog altijd”, aldus voorzitter Westerlaken. De organisatie wil aandacht voor de situatie buiten de ziekenhuizen. Want hoewel daarvandaan positieve geluiden komen over het lage aantal coronapatiënten, is de crisis in andere sectoren “echt nog niet voorbij”, vat een woordvoerder het samen.

ROAZ

Eerder schreef minister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer dat het belangrijk is dat aanbieders van wijkverpleging aansluiting zoeken bij het ROAZ om duidelijk te maken dat de druk hoog is en om te kijken of er maatregelen genomen kunnen worden om die druk te verlichten. (ANP/Skipr)