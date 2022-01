Kuipers: belangrijk dat wijkverpleging aansluit bij ROAZ om druk op te lossen

Het is belangrijk dat aanbieders van wijkverpleging aansluiten bij het ROAZ in de regio om te grote druk op de wijkverpleging op te lossen. Dit schrijft minister Ernst Kuipers vorige week VWS in reactie op de druk die ontstond op de wijkverpleging eind vorig jaar tijdens de laatste golf coronabesmettingen.

Door de pandemie verergerde de personeelstekorten bij zorgaanbieders omdat bijvoorbeeld personeel positief testte. Ondertussen steeg de al relatief hoge zorgbehoefte door mensen die thuis moesten herstellen van een infectie of die na een ingehaalde operatie thuis extra zorg nodig hadden. Onder meer ActiZ waarschuwde dat de zorg voor ouderen en chronisch zieken vastliep.

Afstemming

In reactie op vragen van Kamerlid Liane den Haan schrijft Kuipers dat binnen het ROAZ kan worden afgestemd wat de wijkverpleging kan bieden en hoe een te grote druk kan worden opgelost, bijvoorbeeld door het opzetten van samenwerkingsverbanden. De ROAZ’en staan weer in contact met het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Zorgreserve

“De zorgaanbieder wijkverpleging kan ervoor kiezen zich in het ROAZ te laten vertegenwoordigen door een grote VVT-aanbieder in de regio” , schrijft Kuipers. “Daarnaast kunnen zorgaanbieders extra mensen inzetten via de Nationale Zorgreserve: deze groep mensen heeft eerder in de zorg gewerkt en is beschikbaar om tijdens crisissituaties bij te springen. Ook hebben partijen het mogelijk gemaakt om helpenden in de wijk in te zetten, waarmee de werkdruk kan worden verlicht.”

Opschaling

Sinds begin november is er geen sprake meer van een waakvlamniveau als het gaat om de beddencapaciteit in het eerstelijnsverblijf, schrijft de minister verder. Dit zijn de bedden die beschikbaar zijn voor coronapatiënten die nog niet naar het ziekenhuis hoeven of juist buiten het ziekenhuis herstellen, maar die thuis kunnen blijven. “In alle regio’s vindt

opschaling plaats van de tijdelijke bedden buiten het ziekenhuis. Landelijk is binnen 72 uur is opschaling naar minimaal 750 tijdelijke bedden mogelijk.”