ActiZ wil structureel 1 miljard erbij voor vvt

Het overleg over de grootste cao van Nederland, die van de vvt, dreigt muurvast te lopen. Om een verdere medewerkers-exodus te voorkomen moeten de salarissen volgens ActiZ tenminste gelijk worden getrokken met die in vergelijkbare sectoren. Dat kost structureel een miljard euro per jaar. “Het wordt hoog tijd dat zowel het Rijk, zorgverzekeraars als zorgkantoren de noodzakelijke loonruimte in de tarieven verwerken”, aldus voorzitter Anneke Westerlaken.

De druk op medewerkers in de thuiszorg en verpleeghuizen is nog altijd enorm, aldus ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. “Het ziekteverzuim is ongekend hoog, elke dag is het een puzzel om cliënten passende zorg te bieden.” Om überhaupt mee te kunnen blijven doen in de huidige krappe arbeidsmarkt is verhoging van salarissen in de vvt volgens de branchevereniging essentieel.

Exodus voorkomen

Zorgorganisaties moeten om medewerkers concurreren. “Ga je als mbo’er of hbo’er aan de slag in de publieke sector of werken in het bedrijfsleven? Dan verdien je gemiddeld 6 tot 9 procent meer dan in de zorg. Dat gat moet echt gedicht worden”, legt Westerlaken uit.

Een verdere exodus van zorgmedewerkers uit de sector leidt volgens ActiZ tot een mogelijke structurele verstopping van de zorgketen: overvolle ziekenhuizen, ellenlange wachtlijsten voor verpleeghuizen en schrijnende situaties bij kwetsbare mensen thuis omdat er te weinig thuiszorg beschikbaar is. “Als we de zorgmedewerkers nu niet een passende cao met meer loon en moderne arbeidsvoorwaarden bieden, zijn er binnenkort geen mensen meer om zorg te leveren.”

Rekening naar Den Haag

De salarissen moeten volgens ActiZ tenminste gelijk worden getrokken met vergelijkbare sectoren, in en buiten de zorg. Dat kost structureel een miljard euro per jaar. Dat geld krijgen zorgorganisaties onvoldoende uit de contracten die worden afgesloten met zorgverzekeraars en zorgkantoren en ook niet van het Rijk. “Gezien de bestaande achterstand in salaris van veel verzorgenden en verpleegkundigen en de torenhoge inflatie, is het hoog tijd dat zowel het Rijk, zorgverzekeraars als zorgkantoren de noodzakelijke loonruimte in de tarieven verwerken”, aldus Westerlaken. “Linksom of rechtsom, gaan we een cao afsluiten die recht doet aan de verdiensten van zorgmedewerkers. Maar de rekening ervan sturen we naar Den Haag.”

Zorgorganisaties moeten volgens ActiZ niet alleen investeren in hun medewerkers maar ook in de digitalisering van de zorg, verdere samenwerking en verduurzaming. En keuzes maken voor andere manieren van werken en zorgverlening, om de vergrijzing het hoofd te kunnen bieden. ActiZ vraagt minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport daarom naast extra loonruimte ook om werk te maken van de tien uitgangspunten, die de dertien landelijke vertegenwoordigers van de sector opstelden om tot een toekomstbestendige ouderenzorg te komen.

Nieuwe cao

ActiZ pleit al langer voor meer mogelijkheden om een nieuwe cao af te spreken voor de bijna 500.000 medewerkers van de 400 zorgorganisaties die zijn aangesloten bij de branchevereniging. Momenteel voert ActiZ hierover gesprekken.