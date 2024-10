Acute financiële problemen bij grootste jeugdzorgaanbieders

Achttien jeugdzorgaanbieders, verantwoordelijk voor 30 procent van de omzet in de sector, zitten in acute financiële problemen, meldt de Jeugdautoriteit. De problemen worden eerder groter dan kleiner en het gevaar ontstaat dat de jeugdzorg minder toegankelijk wordt.

De problemen spelen al langer, maar lijken ondanks de ambities in de Hervormingsagenda niet minder groot te worden, signaleert de toezichthouder. Het speelt vooral bij de grootste jeugdzorgaanbieders.

Versnippering

“Hoewel er het afgelopen jaar veel werk is verzet, leiden de versnippering van de sector en de vele belangen en discussies ertoe dat de snelheid in het doorvoeren van veranderingen laag is”, aldus Kees van Nieuwamerongen, directeur van de Jeugdautoriteit.

Als voorbeeld geldt de afbouw van de gesloten jeugdzorg die sinds 2022 gestagneerd is op een totale bezetting van rond de 500 plaatsen. Alternatieven komen moeizaam tot stand, of tegen hoge kosten. Wat verder opvalt is dat de sector nog steeds weinig aandacht heeft voor kosteneffectiviteit van jeugdinterventies, terwijl dit kan helpen de kosten te beheersen.

Gezamenlijke aanpak ontbreekt

De huidige problemen maken het belang van tijdig sturen door het rijk, gemeenten en aanbieders extra groot. “Maar doordat aanbieders en gemeenten vaak ieder voor zich het wiel opnieuw uitvinden, ontbreekt het aan een gezamenlijke aanpak, al wordt daar in de Hervormingsagenda wel voor gepleit”, zegt Van Nieuwamerongen.

“Het is belangrijk dat de partijen niet wachten op nieuwe wet- en regelgeving voordat ze in actie komen, maar gezamenlijk de schouders eronder zetten om de continuïteit van jeugdzorg te waarborgen.”

Lees het verdiepende interview met Van Nieuwamerongen op Zorgvisie