Afname zorggebruik in huisartsenpraktijk in 2020

Driekwart van de patiënten die ingeschreven staan bij de huisarts had in 2020 contact met de huisartsenpraktijk. Vooral het aantal contacten met de huisarts is afgenomen (met 3,5 procent). Het aantal contacten met de praktijkondersteuner ggz steeg ten opzichte van 2019.

Aantal ziekten

Er is een afname van 3,6 procent in het aantal ziekten en klachten dat een huisarts vastlegde in het patiëntendossier. Dit lijkt een logisch gevolg van minder patiënten die hun huisarts zien. Het betekent echter niet dat er ook daadwerkelijk minder gezondheidsproblemen zijn. Hart- en vaatziekten en ziekten van het bewegingsapparaat zijn het meeste afgenomen in 2020.

Medisch specialist

Het aantal verwijzingen naar een medisch specialist daalde 19 procent ten opzichte van 2019. Dit geldt voor alle specialismen, behalve voor verwijzingen naar psychiatrie. Het aantal verwijzingen naar psychiatrie steeg met 4,6 procent.

Coronamaatregelen

De daling van het zorggebruik bij de huisarts lijkt samen te hangen met de pandemie en de daaruit voortkomende coronamaatregelen, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Vanaf half maart 2020 zijn de landelijke coronamaatregelen ingegaan, waarbij werd opgeroepen om de zorg te ontzien. Vanaf die tijd is ook een dip in het zorggebruik te zien. Dit steeg weer na een oproep van huisartsen om toch te komen als je klachten hebt.