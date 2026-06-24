Afschaffen eigen bijdrage wijkverpleging van tafel

De motie om de verplichte eigen bijdrage in de wijkverpleging af te schaffen, is dinsdag 23 juni tijdens de Kamerstemming verworpen. Ook een voorstel om onderzoek te doen naar het opnemen van vrouwspecifieke behandelingen in het basispakket haalde het niet.

Het kabinet-Jetten wil een inkomensafhankelijke eigen bijdrage opnieuw invoeren voor de wijkverpleging, met als doel ongeveer 225 miljoen euro te besparen. Volgens V&VN-voorzitter Bianca Buurman leidt de maatregel tot zorgmijding, het risico door uitstel op duurdere zorg en staat het haaks op de ambitie van de coalitie om zorg in de wijk te stimuleren.

Wijkverpleging

Om die reden diende Corrie van den Brenk van 50PLUS een motie in waarin zij het kabinet oproept af te zien van de invoering van de eigen bijdrage en de ongewenste neveneffecten daarvan. Tijdens de stemming op dinsdag 23 juni sneuvelde deze motie echter.

Ook diverse andere moties haalden geen meerderheid. Zo werden voorstellen van DENK-Kamerlid Ismail el Abassi over structurele professionele taalondersteuning in de zorg en het voorkomen van kostenstapeling voor mensen met een beperking of chronische ziekte afgewezen.

Vrouwspecifieke zorg

Daarnaast verwierp de Kamer een SP-motie van Jimmy Dijk en Sarah Dobbe over lagere tarieven na samenvoeging van regelingen voor zorgverleners die onverzekerde mensen helpen.

Eveneens werd hun voorstel om onderzoek te doen naar de opname van behandelingen voor vrouwspecifieke en -sensitieve aandoeningen in het basispakket niet aangenomen.

Groen licht

Er waren ook moties die wel op steun konden rekenen. Zo gaf de Kamer groen licht aan een voorstel van GroenLinks-PvdA om te onderzoeken hoe verloskundigen in spoedsituaties meer ruimte kunnen krijgen. Daarnaast werd een motie aangenomen om een oplossing te bieden voor patiënten die door medicijntekorten extra moeten betalen voor een alternatief geneesmiddel.

Ook een voorstel van D66-Kamerlid Marc Vervuurt om knelpunten bij het herbestemmen van geneesmiddelen weg te nemen, kreeg voldoende steun. De behandelde moties vloeien voort uit het commissiedebat over het zorgverzekeringsstelsel dat op 10 juni plaatsvond.