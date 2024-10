Agema bezuinigt toch niet op pandemische paraatheid

VWS-minister Fleur Agema belooft toch geld te steken in een programma dat Nederland moet voorbereiden op een toekomstige pandemie. Een in het hoofdlijnenakkoord afgesproken bezuiniging van 300 miljoen euro op het programma gaat niet door.

Agema zei op zoek te gaan naar “alternatieve financiering”, schrijft ze op X. De bewindsvrouw verzekert dat het programma doorgaat in 2025. Op X liet ze weten: “Ik ben me bewust van de onwenselijkheid van de bezuinigingen op het programma Pandemische Paraatheid.”

GGD GHOR en oud-minister Kuipers lieten zich eerder na de brief kritisch uit over het besluit. Zo zei Kuipers in Netwerk dat het besluit ‘grote impact’ zou hebben op de paraatheid van Nederland tijdens een pandemie: “Een buitengewoon onverstandig besluit.” (ANP)