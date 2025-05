Maeijer zet bezuiniging gehandicaptenzorg door

Staatssecretaris Vicky Maeijer zet een bezuiniging op de gehandicaptenzorg door. Het gaat om 88 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit een brief die in handen is van RTL Nieuws . De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland noemt de plannen ‘onverantwoord en onverteerbaar’.

De bezuiniging was al aangekondigd door het vorige kabinet, maar nog niet doorgevoerd omdat de kwestie controversieel was verklaard toen Rutte-IV viel. Dat wil zeggen dat Kamer en kabinet er niet meer over mogen besluiten, maar dat dat aan een nieuw kabinet is.

Korting op maximumtarieven

Nu wordt duidelijk dat staatssecretaris Maeijer de bezuiniging heeft overgenomen. Het gaat om een jaarlijkse korting op de maximumtarieven voor bepaalde behandelingen in de gehandicaptenzorg, die ingaat vanaf 2026. Maeijer schrijft dat de maatregel ‘noodzakelijk is in het licht van houdbare overheidsfinanciën’.

Onverantwoord

Volgens directeur Theo van Uum van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft dat grote gevolgen voor zijn sector. “Dit betekent ongeveer 1500 mensen minder voor het geven van behandeling, zorg en ondersteuning.”

Volgens Van Uum maakt het kabinet echt een verkeerde keuze. “Aan de ene kant halveert het kabinet het eigen risico om de zorg toegankelijker te maken, tegelijk maakt het de zorg moeilijker bereikbaar voor degenen die het het hardst nodig hebben.”

Hij voorspelt dat vooral mensen met een intensieve zorgvraag de dupe zullen worden. Hij voorziet ook dat de wachtlijsten nog verder zullen toenemen. “Leg dat maar eens uit aan mensen die al lang wachten op een plekje in een instelling voor hun gehandicapte kind.”